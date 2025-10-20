Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения в Украине и общей мобилизации

Об этом сообщает RegioNews.

Проекты зарегистрированы под №14128 и №14129.

Документы уже направлены на рассмотрение профильного комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Согласно текстам указов, предлагается продлить военное положение и общую мобилизацию на 90 суток, начиная с 5 ноября 2025, 05:30.

Справка

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Каждое продление военного положения и мобилизации принимают на 90 дней.

