Фото: Національна поліція України

Трагедія на дорозі Київ-Чернігів забрала життя 14-річного хлопця, поліція встановлює обставини ДТП

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

17 жовтня близько 14:25 на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Volkswagen збив 14-річного хлопця, який перетинав проїзну частину дороги.

Внаслідок наїзду неповнолітній отримав тяжкі травми та загинув на місці події. Очевидці інциденту викликали поліцію та швидку допомогу, але допомога постраждалому не врятувала його життя.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють, чи не було порушень правил дорожнього руху з боку водія або інших учасників. Розслідування триває, аби повністю відтворити хід подій та з’ясувати причини ДТП.

Раніше повідомлялося, у Києві легковик вилетів на тротуар і травмував п’ятьох осіб, серед яких були діти. За попередньою інформацією, зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та BYD.