17 жовтня 2025, 21:31

На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці

17 жовтня 2025, 21:31
Фото: Національна поліція України
Трагедія на дорозі Київ-Чернігів забрала життя 14-річного хлопця, поліція встановлює обставини ДТП

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

17 жовтня близько 14:25 на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Volkswagen збив 14-річного хлопця, який перетинав проїзну частину дороги.

Внаслідок наїзду неповнолітній отримав тяжкі травми та загинув на місці події. Очевидці інциденту викликали поліцію та швидку допомогу, але допомога постраждалому не врятувала його життя.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють, чи не було порушень правил дорожнього руху з боку водія або інших учасників. Розслідування триває, аби повністю відтворити хід подій та з’ясувати причини ДТП.

Раніше повідомлялося, у Києві легковик вилетів на тротуар і травмував п’ятьох осіб, серед яких були діти. За попередньою інформацією, зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та BYD.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
