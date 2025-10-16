12:39  16 жовтня
Під Києвом шахраї продали будинок футболіста

16 жовтня 2025, 12:45
Шевченківський районний суд Києва арештував будинок площею 544 кв.м. у селі Стоянка Київської області. Як виявилось, будинок був проданий шахраями незаконно

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Спортсмен розповів правоохоронцям, що з 2011-го до кінця 2021 року професійно грав у футбол в українських клубах. За цей період він отримав громадянство України та купив будинок за 700 тисяч доларів. Уже наприкінці 2021 року він поїхав до Бразилії, працювати в іншому клубі. Згодом спортсмен дізнався, що його будинок у Київській області незаконно продали невідомій особі.

Документи говорять, що в грудні 2023 року нібито будинок продав від імені власника його представник за довіреністю, посвідченою третім секретарем із консульських питань Посольства України в Королівстві Бельгія. Проте футболіст переконаний, що жодних довіреностей не підписував.

Закордонний паспорт підтверджує, що він ні разу не перетинав кордон із Бельгією. Посольство України в Королівстві Бельгія повідомило, що потерпілий до них для вчинення нотаріальних дій не звертався і довіреність там йому не посвідчували.

Зараз будинок визнали речовим доказом. Житло арештував суд. У реєстрі власником будинку є чоловік, повний тезка якого має акаунт в Linkedin і називає себе спортивним аналітиком.

Нагадаємо, СБУ викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів, яка роками обманювала громадян ЄС і Туреччини. Оператори виманювали кошти, обіцяючи "вигідні" інвестиції чи товари.

