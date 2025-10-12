Фото: Facebook/Північний кордон. Держприкордонслужба

Прикордонники Київщини під час перевірки автомобіля виявили чоловіка, який намагався непомітно потрапити на контрольовану територію

Про це у Facebook повідомляє "Північний кордон. Держприкордонслужба", передає RegioNews.

На Київщині прикордонники виявили чоловіка, який намагався потрапити на контрольовану територію, сховавшись у багажнику автомобіля. Інцидент стався під час планових перевірок у прикордонному районі Київської області.

Під час огляду позашляховика Jeep Cherokee, яким керувала столична жителька, жінка заявила, що прямує сама до одного з населених пунктів. Проте прикордонники помітили ознаки можливого порушення. У багажному відсіку серед особистих речей вони знайшли 39-річного чоловіка. Він намагався таким способом уникнути перевірки та контролю на кордоні.

За порушення законодавства з прикордонних питань чоловіку загрожує судове переслідування.

