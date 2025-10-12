16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 15:25

На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка

12 жовтня 2025, 15:25
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Північний кордон. Держприкордонслужба
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Київщини під час перевірки автомобіля виявили чоловіка, який намагався непомітно потрапити на контрольовану територію

Про це у Facebook повідомляє "Північний кордон. Держприкордонслужба", передає RegioNews.

На Київщині прикордонники виявили чоловіка, який намагався потрапити на контрольовану територію, сховавшись у багажнику автомобіля. Інцидент стався під час планових перевірок у прикордонному районі Київської області.

Під час огляду позашляховика Jeep Cherokee, яким керувала столична жителька, жінка заявила, що прямує сама до одного з населених пунктів. Проте прикордонники помітили ознаки можливого порушення. У багажному відсіку серед особистих речей вони знайшли 39-річного чоловіка. Він намагався таким способом уникнути перевірки та контролю на кордоні.

За порушення законодавства з прикордонних питань чоловіку загрожує судове переслідування.

Раніше повідомлялося, на українсько-словацькому кордоні митники натрапили на несподіваний "вантаж" у підлозі автомобіля. Жінка з Ужгорода намагалася перевезти майже 1,8 тисячі пачок сигарет.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники кордон контроль порушення Київська область законодавство багажник Jeep Cherokee
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина
12 жовтня 2025, 14:27
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів
12 жовтня 2025, 13:16
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
ДТП на Івано-Франківщині: зіткнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
12 жовтня 2025, 12:00
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »