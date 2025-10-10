Фото: Нацполіція

На Київщині оголосили про підозру лікарю-травматологу. Він погодився за хабар "допомогти" в уникненні від мобілізації

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У місті Біла Церква лікар-травматолог отримав підозру. Він погодився за 12 тисяч доларів "допомогти" чоловіку встановити групу інвалідність. Таким чином чоловік міг би стати непридатним до військової служби.

Медика затримали після отримання перших 5 тисяч доларів. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.