10 жовтня 2025, 18:13

На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка

10 жовтня 2025, 18:13
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліцейські розслідують обставини аварії, у якій травмувалися дитина та літня жінка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Вишгородському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей, серед них – малолітня дитина. Інцидент стався ввечері 9 жовтня, близько 18:15, у селі Нові Петрівці.

ДТП сталася у Нових Петрівцях

За інформацією поліції, 70-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням і допустив зіткнення з легковиком ВАЗ, за кермом якого перебував 69-річний чоловік. Останній зупинився на перехресті, щоб виконати маневр повороту ліворуч.

У результаті удару травми отримали 3-річний хлопчик, який перебував у салоні ВАЗ, та 84-річна пасажирка Chevrolet. Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Стан дитини та літньої жінки наразі уточнюється.

Поліцейські оформили адміністративні матеріали на водія Chevrolet за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Раніше повідомлялося про смертельну аварію на Прикарпатті, де легковик зіткнувся з вантажівкою. Попередні дані вказують на можливе перевищення швидкості або втрату керування.

