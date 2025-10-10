На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
Дитина загубилась під час збирання грибів разом із батьками 9 жовтня в лісі поблизу села Діброва у Фастівському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 16:43. У результаті масштабної пошуково-рятувальної операції дворічного хлопчика знайшли живим. Попередньо, в стані переохолодження та дезорієнтації.
Через складні погодні умови і недоступність ділянки для "швидкої" рятувальники ДСНС оперативним авто доставили дитину до лікарні для обстеження.
До пошуків залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіція, кінологічний підрозділ зі службовими собаками, а також місцеві мешканці та волонтери.
Нагадаємо, на Полтавщині 9 жовтня завершили пошуки третього члена родини, що загинула біля села Старі Санжари. Раніше у водоймі виявили автомобіль "ВАЗ", у якому були жінка та дитина без ознак життя.