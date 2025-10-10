Фото: ДСНС

Дитина загубилась під час збирання грибів разом із батьками 9 жовтня в лісі поблизу села Діброва у Фастівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 16:43. У результаті масштабної пошуково-рятувальної операції дворічного хлопчика знайшли живим. Попередньо, в стані переохолодження та дезорієнтації.

Через складні погодні умови і недоступність ділянки для "швидкої" рятувальники ДСНС оперативним авто доставили дитину до лікарні для обстеження.

До пошуків залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіція, кінологічний підрозділ зі службовими собаками, а також місцеві мешканці та волонтери.

