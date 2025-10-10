Фото: полиция

Пожар возник вечером 8 октября в одном из садовых обществ села Хотяновка в Вышгородском районе

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Горел дачный дом. Спасатели потушили пожар. В доме находились двое мужчин. 41-летний владелец получил ожоги и через окно выбрался на улицу, его 39-летнего гостя нашли мертвым – без признаков жизни.

Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного использования электрического обогревателя, который оставили включенным на ночь. Окончательные выводы предоставит ГСЧС после экспертизы.

Продолжается проверка обстоятельств происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель человека).

