10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 10:43

В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина

10 октября 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Пожар возник вечером 8 октября в одном из садовых обществ села Хотяновка в Вышгородском районе

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Горел дачный дом. Спасатели потушили пожар. В доме находились двое мужчин. 41-летний владелец получил ожоги и через окно выбрался на улицу, его 39-летнего гостя нашли мертвым – без признаков жизни.

Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного использования электрического обогревателя, который оставили включенным на ночь. Окончательные выводы предоставит ГСЧС после экспертизы.

Продолжается проверка обстоятельств происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель человека).

Ранее сообщалось, что полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область пожар происшествия погибший полиция
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киеве и регионах усилено патрулирование после массированной атаки РФ
10 октября 2025, 10:57
На Полтавщине обезвредили боевую часть вражеского ударного дрона
10 октября 2025, 10:56
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: фура влетела в легковушку
10 октября 2025, 10:40
ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов в 8 регионах и столице
10 октября 2025, 10:38
В Полтавской области судили военного, который трижды убегал со службы
10 октября 2025, 10:20
Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок
10 октября 2025, 10:11
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
10 октября 2025, 09:52
Учебные заведения Киевщины работают в привычном режиме
10 октября 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »