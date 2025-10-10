Фото: поліція

Пожежа виникла ввечері 8 жовтня в одному зі садових товариств села Хотянівка у Вишгородському районі

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Горів дачний будинок. Рятувальники загасили пожежу. В помешканні перебували двоє чоловіків. 41-річний власник отримав опіки та через вікно вибрався на вулицю, його 39-річний гостя виявили мертвим – без ознак життя.

Попередньо, пожежа могла статися через необережне використання електричного обігрівача, який залишили увімкненим на ніч. Остаточні висновки надасть ДСНС після експертизи.

Триває перевірка обставин події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людини).

