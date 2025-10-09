15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 19:56

На Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході

09 жовтня 2025, 19:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Хлопчик постраждав у ДТП на Фастівщині, коли переходив дорогу на пішохідному переході

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Фастівщині за участі дитини. Інцидент трапився 8 жовтня близько 16:41 на одній із вулиць села Гатне.

За попередньою інформацією правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Volkswagen на перехресті здійснив наїзд на 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на пішохідному переході, однак на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для огляду, проте медики не виявили потреби у госпіталізації.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними на дорозі та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Окремо правоохоронці звертаються до батьків: слід постійно нагадувати дітям про безпечний перехід вулиць і контролювати їхню поведінку на дорогах.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей. Водієві, який не пропустив інший автомобіль на головній дорозі, вже повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область Фастів пішохідний перехід дитина
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32
Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані
09 жовтня 2025, 11:43
Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 11:15
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони
09 жовтня 2025, 20:30
На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалював залізниці на замовлення росіян
09 жовтня 2025, 19:55
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32
"Мертві душі" з бронюванням від мобілізації: у Харкові викрили нову схему
09 жовтня 2025, 19:17
Українку затримали на кордоні з майже $1 млн під капотом авто
09 жовтня 2025, 19:03
Обстріли Дніпропетровщини: постраждав 68-річний житель, зруйновані кілька будинків
09 жовтня 2025, 18:48
У Дніпрі пролунав вибух: повідомляли про керовану авіабомбу
09 жовтня 2025, 18:25
На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16
У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому
09 жовтня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »