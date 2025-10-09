Фото: Національна поліція України

Хлопчик постраждав у ДТП на Фастівщині, коли переходив дорогу на пішохідному переході

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Фастівщині за участі дитини. Інцидент трапився 8 жовтня близько 16:41 на одній із вулиць села Гатне.

За попередньою інформацією правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Volkswagen на перехресті здійснив наїзд на 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на пішохідному переході, однак на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для огляду, проте медики не виявили потреби у госпіталізації.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними на дорозі та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Окремо правоохоронці звертаються до батьків: слід постійно нагадувати дітям про безпечний перехід вулиць і контролювати їхню поведінку на дорогах.

