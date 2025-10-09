Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

В Белоцерковском районе в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее 15-летняя дочь, вероятно, подверглась буллингу в учебном заведении и получила телесные повреждения.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Рокитнянской громады. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Напомним, ранее в Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника Полиция установила троих подростков-нападающих. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого из-за того, что тот якобы оскорбил девочку из их компании.