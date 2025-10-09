Фото: поліція

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Білоцерківському районі до поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що її 15-річна донька ймовірно піддалася булінгу в навчальному закладі та отримала тілесні ушкодження.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Рокитнянської громади. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та проводять перевірку.

Нагадаємо, раніше у Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра. Поліція встановила трьох підлітків-нападників. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії.