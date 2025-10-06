12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 19:38

На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту

06 жовтня 2025, 19:38
Фото: Національна поліція України
Літня жінка потрапила під колеса автомобіля в Білій Церкві та отримала травми, поліція розслідує обставини ДТП

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліцейські Київської області розслідують ДТП, внаслідок якої постраждала літня жінка.

Інцидент стався днями в місті Біла Церква. За попередніми даними правоохоронців, 37-річна водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на 92-річну жінку. Потерпіла перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною.

Постраждала жінка була госпіталізована

В результаті зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу. Наразі її стан медики оцінюють як стабільний.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, зокрема об’єктивні причини та можливі порушення правил дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, у центрі Харкова ввечері сталася масштабна ланцюгова ДТП за участі чотирьох автомобілів. За попередніми даними, п’ятеро людей отримали травми.

