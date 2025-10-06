Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 6 жовтня російські війська знову атакували Київщину ударними дронами, цілячи у мирні населені пункти області

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Сили ППО відпрацювали по цілях – кілька безпілотників були збиті. Влучань у житлові об’єкти не зафіксовано, постраждалих серед населення немає.

У Фастівському районі уламки ворожого дрона спричинили пожежу на території недіючого підприємства. Згорів автомобіль із цистерною, ще чотири вантажівки пошкоджені. Пожежу ліквідували рятувальники.

Оперативні служби продовжують фіксувати та усувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків близько 15 безпілотниками. Найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста. Російські дрони спричинили пожежі та руйнування.