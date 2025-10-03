Фото: поліція Київщини

У Білоцерківському районі правоохоронці з'ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в селі Бране Поле Медвинської громади

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

У результаті зіткнення загинув 52-річний водій Volkswagen, який отримав травми, несумісні з життям. Ще троє пасажирів цього авто – 16-річна дівчина, 53-річна жінка та 51-річний чоловік – були доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

На місці аварії працювали поліцейські та медики.

Поліція затримала кермувальника Mercedes-Benz у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

