03 жовтня 2025, 18:24

На Київщині Mercedes зіткнувся з Volkswagen: загинув чоловік, серед травмованих – 16-річна дівчина

03 жовтня 2025, 18:24
Фото: поліція Київщини
У Білоцерківському районі правоохоронці з'ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в селі Бране Поле Медвинської громади

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

У результаті зіткнення загинув 52-річний водій Volkswagen, який отримав травми, несумісні з життям. Ще троє пасажирів цього авто – 16-річна дівчина, 53-річна жінка та 51-річний чоловік – були доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

На місці аварії працювали поліцейські та медики.

Поліція затримала кермувальника Mercedes-Benz у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Раніше повідомлялося, на одній із трас Одеської області сталася трагічна ДТП за участю легковика та вантажівки. За попередніми даними, водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і допустив зіткнення з фурою, однак слідство з'ясовує, чи могла аварія статися через технічну несправність або інші обставини.

Київська область ДТП аварія смертельна ДТП постраждалі загиблий
