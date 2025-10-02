12:39  02 октября
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка

Фото: полиция
ДТП произошло вечером 1 октября на трассе Киев – Одесса недалеко от села Троицкое Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Mercedes-Benz не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик MAN-TGA с полуприцепом, двигавшийся впереди.

В салоне Mercedes находились трое пассажиров. 46-летняя женщина и ее 16-летняя дочь погибли на месте. 73-летнюю бабушку девочки с разными травмами доставили в больницу.

Оба водителя не пострадали, они были трезвыми.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение ПДД, что привело к гибели людей).

Полиция задержала 35-летнего водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Назначены экспертизы, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 2 октября на Сумщине Hyundai врезался в бетонные плиты и перевернулся. Погиб пассажир, три человека получили травмы.

