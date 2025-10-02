15:47  02 октября
02 октября 2025, 20:15

В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина

02 октября 2025, 20:15
Фото: Национальная полиция Украины
Во время ночного обстрела дронами в Киевской области пострадал мужчина и повреждены несколько частных зданий

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Сегодня в Киевской области зафиксированы последствия нового обстрела со стороны оккупантов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в Вышгородском и Бучанском районах столичного региона.

По состоянию на 17:30 в Вышгородском районе обломки дрона повредили крышу частного дома, что привело к возгоранию. Пожар был ликвидирован, однако 52-летний владелец жилья получил термические ожоги рук и ног и был госпитализирован в местное медицинское учреждение. В Бучанском районе под обстрел также попало хозяйственное помещение на территории частного домохозяйства.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Киевской области, патрульная полиция, взрывотехники и спасатели ГСЧС. Совместные действия правоохранителей и спасателей позволили оперативно оценить ущерб и обеспечить безопасность местных жителей.

По данным следствия, по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, правоохранители продолжают документировать все последствия атаки и принимают меры по поиску виновных.

Ранее сообщалось, на Сумщине во время атаки вражеского дрона полицейские подразделения "Белые ангелы" спасли супругов, которые оказались в эпицентре взрыва.

