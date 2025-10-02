15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 20:15

На Київщині внаслідок атаки дронів постраждав 52-річний чоловік

02 жовтня 2025, 20:15
Фото: Національна поліція України
Під час нічного обстрілу дронами у Київській області постраждав чоловік і пошкоджено кілька приватних будівель

Про це повідомляє поліція Києвщини, передає RegioNews.

Сьогодні на Київщині зафіксовано наслідки нового обстрілу з боку окупантів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався у Вишгородському та Бучанському районах столичного регіону.

Станом на 17:30 у Вишгородському районі уламки дрону пошкодили дах приватного будинку, що спричинило загоряння. Пожежу ліквідували, проте 52-річний власник житла отримав термічні опіки рук та ніг і був госпіталізований до місцевого медичного закладу. На Бучанщині під обстріл також потрапило господарське приміщення на території приватного домогосподарства.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції Київщини, патрульна поліція, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Спільні дії правоохоронців та рятувальників дозволили оперативно оцінити збитки та забезпечити безпеку місцевих жителів.

За даними слідства, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, правоохоронці продовжують документувати всі наслідки атаки та вживають заходів для пошуку винних.

Раніше повідомлялося, на Сумщині під час атаки ворожого дрона поліцейські підрозділу "Білі янголи" врятували подружжя, яке опинилося в епіцентрі вибуху.

обстріли Київська область Опік потерпілі пошкодження будинки дрони Бучанський район шахеди
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
07 серпня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
