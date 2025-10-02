Фото: Національна поліція України

Під час нічного обстрілу дронами у Київській області постраждав чоловік і пошкоджено кілька приватних будівель

Про це повідомляє поліція Києвщини, передає RegioNews.

Сьогодні на Київщині зафіксовано наслідки нового обстрілу з боку окупантів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався у Вишгородському та Бучанському районах столичного регіону.

Станом на 17:30 у Вишгородському районі уламки дрону пошкодили дах приватного будинку, що спричинило загоряння. Пожежу ліквідували, проте 52-річний власник житла отримав термічні опіки рук та ніг і був госпіталізований до місцевого медичного закладу. На Бучанщині під обстріл також потрапило господарське приміщення на території приватного домогосподарства.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції Київщини, патрульна поліція, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Спільні дії правоохоронців та рятувальників дозволили оперативно оцінити збитки та забезпечити безпеку місцевих жителів.

За даними слідства, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, правоохоронці продовжують документувати всі наслідки атаки та вживають заходів для пошуку винних.

