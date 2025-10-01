Фото: иллюстративное

Правоохранители направили в суд дело в отношении должностного лица, подозреваемого в завладении почти 830 тыс. грн из местных бюджетов

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Во время пребывания в должности директора частного предприятия и депутата одной из громад Броварщины злоумышленник вносил ложные сведения в акты выполненных работ во время капитального ремонта дорог. В Великодимерской громаде чиновник подделывал данные о выполненных работах и их стоимости.

Согласно предварительным данным, из местных бюджетов на счет предприятия было незаконно перечислено около 830 тысяч гривен. Правоохранители сообщили подозрение должностному лицу еще в июле этого года и начали расследование.

Следователи направили в суд обвинительный акт по частям 2 и 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет подготовка дела к рассмотрению в суде, что позволит установить степень вины должностного лица и привлечь его к ответственности.

