В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений

28 августа 2025, 18:34
фото: Национальная полиция
Правоохранители Тернопольщины разоблачили факты завладения бюджетными средствами, предназначенными для ремонта двух учебных заведений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что незаконную схему организовал местный житель, являющийся директором общества с ограниченной ответственностью. Он разрабатывал проектно-сметную документацию по капитальному ремонту этих объектов. К сделке он привлек еще двух человек – руководителя строительной организации и компанию по техническому надзору.

В официальную документацию, в частности акты выполненных работ, вносились заведомо ложные сведения об объемах строительных работ и использованных материалов, подтвержденных работником по техническому надзору. На основании этих документов на счета подрядной организации перечислены бюджетные средства.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, составляет более 2,3 миллиона гривен, что подтверждено выводами судебных экспертиз.

Организатору схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств. Правоохранители сообщили о подозрении 19 человек.

