В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений

Правоохранители установили, что незаконную схему организовал местный житель, являющийся директором общества с ограниченной ответственностью. Он разрабатывал проектно-сметную документацию по капитальному ремонту этих объектов. К сделке он привлек еще двух человек – руководителя строительной организации и компанию по техническому надзору.

В официальную документацию, в частности акты выполненных работ, вносились заведомо ложные сведения об объемах строительных работ и использованных материалов, подтвержденных работником по техническому надзору. На основании этих документов на счета подрядной организации перечислены бюджетные средства.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, составляет более 2,3 миллиона гривен, что подтверждено выводами судебных экспертиз.

Организатору схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

