16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 20:41

На Київщині 55-річний посадовець привласнив майже 830 тис. грн з місцевих бюджетів – йому загрожує до 12 років

01 жовтня 2025, 20:41
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці скерували до суду справу щодо посадовця, який підозрюється у заволодінні майже 830 тис. грн із місцевих бюджетів

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця, підозрюваного у незаконному заволодінні бюджетними коштами. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Під час перебування на посаді директора приватного підприємства та депутата однієї з громад Броварщини зловмисник вносив неправдиві відомості до актів виконаних робіт під час капітального ремонту доріг. У Великодимерській громаді посадовець підробляв дані про виконані роботи та їхню вартість.

За попередніми даними, із місцевих бюджетів на рахунок підприємства було незаконно перераховано майже 830 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили підозру посадовцю ще в липні цього року та почали розслідування.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт за частинами 2 та 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває підготовка справи до розгляду у суді, що дозволить встановити ступінь провини посадовця та притягнути його до відповідальності.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині викрили масштабну схему привласнення коштів, виділених на ремонт освітніх закладів. Директор ТОВ разом із двома спільниками фальсифікували документи та заволоділи понад 2,3 млн грн бюджетних коштів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд кримінал гроші бюджетні кошти Київська область Бровари Чиновник
У Рівному жінка викрала речі біля портрету загиблого Героя
01 жовтня 2025, 19:44
В Одесі правоохоронець виключав з розшуку СЗЧ за 5 тисяч доларів
01 жовтня 2025, 19:40
Замість тюрми – лікарня: на Рівненщині підпалювача житла відправили до спецзакладу
01 жовтня 2025, 18:59
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії внаслідок обстрілу загинула одна людина, травми отримали п’ятеро осіб
01 жовтня 2025, 21:36
У Києві затримали чоловіка, який палив авто на замовлення
01 жовтня 2025, 21:20
Чорнобильська АЕС в темряві: що відомо про наслідки обстрілу Славутича
01 жовтня 2025, 21:06
На Дніпропетровщині затримали 31-річного чоловіка за вбивство 64-річного мешканця гуртожитку
01 жовтня 2025, 20:51
Помер співзасновник гурту "Піккардійська терція", який виконав легендарну "Пливе кача"
01 жовтня 2025, 20:50
На Запоріжжі українські військові знищили північнокорейські САУ "Коксан"
01 жовтня 2025, 20:35
Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення
01 жовтня 2025, 20:21
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей
01 жовтня 2025, 20:15
Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди
01 жовтня 2025, 20:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »