Правоохоронці скерували до суду справу щодо посадовця, який підозрюється у заволодінні майже 830 тис. грн із місцевих бюджетів

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця, підозрюваного у незаконному заволодінні бюджетними коштами. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Під час перебування на посаді директора приватного підприємства та депутата однієї з громад Броварщини зловмисник вносив неправдиві відомості до актів виконаних робіт під час капітального ремонту доріг. У Великодимерській громаді посадовець підробляв дані про виконані роботи та їхню вартість.

За попередніми даними, із місцевих бюджетів на рахунок підприємства було незаконно перераховано майже 830 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили підозру посадовцю ще в липні цього року та почали розслідування.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт за частинами 2 та 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває підготовка справи до розгляду у суді, що дозволить встановити ступінь провини посадовця та притягнути його до відповідальності.

