У Броварському районі Київської області поліція повідомила про підозру 43-річному чоловікові у вбивстві жінки. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До правоохоронців нещодавно звернулася мешканка, яка повідомила про зникнення своєї сестри та вказала ймовірне місце її перебування. Під час першочергових розшукових заходів поліцейські знайшли тіло жінки в гаражному приміщенні міста Березань.

За даними слідства, напередодні інциденту чоловік та 44-річна жінка вживали алкоголь у гаражі. Між ними виник словесний конфлікт через погрози потерпілої розповісти про їхні стосунки співмешканці зловмисника. У ході сварки чоловік ударив жінку долонею в обличчя, від чого вона впала, а потім завдав декілька ударів дерев'яною палицею по голові та тулубу. Після цього він залишив місце події.

Поліція Київщини затримала підозрюваного

Від отриманих травм жінка померла на місці. Поліція оперативно розшукала підозрюваного за місцем проживання та затримала його. Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

