Київщина під ударом дронів: пошкоджено будинок, є постраждала

Цієї ночі Київщина зазнала чергової ворожої атаки дронами. Сили протиповітряної оборони збили частину ворожих цілей, влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено

Про це повідомила Київська ОВА, передає RegioNews.

На жаль, внаслідок атаки в Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї виникла гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.

Також пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула ціла родина.