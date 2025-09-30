Київщина під ударом дронів: пошкоджено будинок, є постраждала
Цієї ночі Київщина зазнала чергової ворожої атаки дронами. Сили протиповітряної оборони збили частину ворожих цілей, влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено
Про це повідомила Київська ОВА, передає RegioNews.
На жаль, внаслідок атаки в Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї виникла гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.
Також пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобіль.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула ціла родина.
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підлітокВсі новини »
30 вересня 2025, 07:10Росіяни обстріляли Успенський собор УПЦ МП у Херсоні
29 вересня 2025, 17:36
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Росіянин обікрав консьєржа у Києві – отримав 5 років за ґратами
30 вересня 2025, 09:27За добу ЗСУ знищили 970 окупантів та 124 одиниці техніки
30 вересня 2025, 09:15Росія обстріляла Чернігівщину: без світла понад 26 тисяч людей
30 вересня 2025, 09:08Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
30 вересня 2025, 08:33Кулемет, десятки гранат і тротил: у Києві чоловік облаштував склад боєприпасів у гаражі
30 вересня 2025, 08:19Тігіпко та поствоєнна політика: чи є шанс на повернення
30 вересня 2025, 07:57В окупованому Донецьку дітей примушують розвозити воду терористам
30 вересня 2025, 07:41Трагедія на Сумщині: росіяни вбили родину з двома маленькими дітьми
30 вересня 2025, 07:24На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
30 вересня 2025, 07:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »