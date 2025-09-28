Атака на Київщину: 27 постраждалих, наслідки зафіксовані у п'яти районах
У ніч на 28 вересня внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждали 27 людей
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Зокрема, за даними місцевих адміністрацій, у Бучанському районі постраждали 17 осіб, у Фастівському – 7, а у Білоцерківському – 3.
Медична допомога надається бригадами екстреної допомоги на місцях подій. Інформації щодо госпіталізації поки що не надходило.
Наслідки масованої атаки зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.
Усі оперативні служби працюють на місцях подій.
Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя постраждала 21 людина. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.
