Атака на Київщину: 27 постраждалих, наслідки зафіксовані у п'яти районах

Фото: Київська ОВА

У ніч на 28 вересня внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждали 27 людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зокрема, за даними місцевих адміністрацій, у Бучанському районі постраждали 17 осіб, у Фастівському – 7, а у Білоцерківському – 3.

Медична допомога надається бригадами екстреної допомоги на місцях подій. Інформації щодо госпіталізації поки що не надходило.

Наслідки масованої атаки зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.

Усі оперативні служби працюють на місцях подій.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя постраждала 21 людина. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.