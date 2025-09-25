Фото: поліція

В Ірпені 31-річний чоловік під час конфлікту жорстоко побив місцевого жителя

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався біля залізничного вокзалу. Під час конфлікту нападник наніс кілька ударів 55-річному чоловіку по голові. Від отриманих травм потерпілий впав та знепритомнів. Його госпіталізували.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали двох чоловіків за пограбування 45-річного жителя Голосіївського району. Зловмисникам оголосили підозру, їм загрожує до 10 років вʼязниці.