11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 17:57

На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички

23 вересня 2025, 17:57
Фото: Національна поліція України
У центрі Білої Церкви неповнолітній підозрюється у нападі, який призвів до тяжких травм 21-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області повідомила про підозру неповнолітньому, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень іншому молодику. Подія сталася у центрі Білої Церкви, а потерпілим виявився 21-річний чоловік. За законом фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, між юнаком та потерпілим виникла сутичка. Під час конфлікту неповнолітній вдарив чоловіка кулаком у щелепу. Від удару постраждалий впав та отримав тяжку травму голови. Його терміново доправили до лікарні, де наразі він перебуває у реанімаційному відділенні.

Поліцейські швидко встановили особу зловмисника та доставили його до територіального підрозділу для проведення слідчих дій. В ході розслідування правоохоронці збирають свідчення та відомості, які допоможуть повністю відтворити обставини події.

За процесуального керівництва Білоцерківської прокуратури неповнолітньому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі колишній поліцейський вимагав від жінки гроші та інтимні послуги, обіцяючи "вирішити проблему" з колишнім чоловіком.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03
На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок
23 вересня 2025, 17:41
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36
У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
