Фото: Національна поліція України

У центрі Білої Церкви неповнолітній підозрюється у нападі, який призвів до тяжких травм 21-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області повідомила про підозру неповнолітньому, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень іншому молодику. Подія сталася у центрі Білої Церкви, а потерпілим виявився 21-річний чоловік. За законом фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, між юнаком та потерпілим виникла сутичка. Під час конфлікту неповнолітній вдарив чоловіка кулаком у щелепу. Від удару постраждалий впав та отримав тяжку травму голови. Його терміново доправили до лікарні, де наразі він перебуває у реанімаційному відділенні.

Поліцейські швидко встановили особу зловмисника та доставили його до територіального підрозділу для проведення слідчих дій. В ході розслідування правоохоронці збирають свідчення та відомості, які допоможуть повністю відтворити обставини події.

За процесуального керівництва Білоцерківської прокуратури неповнолітньому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.

