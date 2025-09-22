Фото: скрин

В квартале паломничества уже собираются хасиды. В Умани продолжается подготовка к Рош га-Шану

Об этом сообщает "УС", передает RegioNews.

Главная молитва хасидов в Умани началась в 12.00. Празднование Рош га-Шана продлится еще двое суток.

В этом году в Умань прибыло 30 тысяч паломников. Они гуляют, молятся и готовятся к празднованию. По словам журналистов, ситуация очень спокойная, правонарушений нет.

Справка. На еврейский Новый год Рош га-Шана десятки тысяч евреев из Израиля и разных стран мира съезжаются в украинский город Умань. Это связано с тем, что там похоронен Нахман из Брацлава, который является основателем брацлавского хасидизма. Он был правнуком Баал Шем Това, который основал хасидский иудаизм.

Поэтому многие паломники каждый год приезжают в Умань. Они считают, что чтение определенных отрывков из Книги Псалмов у его могилы имеет особую силу.