Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
В квартале паломничества уже собираются хасиды. В Умани продолжается подготовка к Рош га-Шану
Об этом сообщает "УС", передает RegioNews.
Главная молитва хасидов в Умани началась в 12.00. Празднование Рош га-Шана продлится еще двое суток.
В этом году в Умань прибыло 30 тысяч паломников. Они гуляют, молятся и готовятся к празднованию. По словам журналистов, ситуация очень спокойная, правонарушений нет.
Справка. На еврейский Новый год Рош га-Шана десятки тысяч евреев из Израиля и разных стран мира съезжаются в украинский город Умань. Это связано с тем, что там похоронен Нахман из Брацлава, который является основателем брацлавского хасидизма. Он был правнуком Баал Шем Това, который основал хасидский иудаизм.
Поэтому многие паломники каждый год приезжают в Умань. Они считают, что чтение определенных отрывков из Книги Псалмов у его могилы имеет особую силу.