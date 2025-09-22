Фото: скрін

У кварталі паломництва вже збираються хасиди. В Умані триває підготовка до Рош га-Шана

Про це повідомляє "УС", передає RegioNews.

Головна молитва хасидів в Умані розпочалась о 12:00. Святкування Рош га-Шана триватиме ще дві доби.

Цьогоріч до Умані прибуло 30 тисяч паломників. Вони гуляють, моляться та готуються до святкування. За словами журналістів, ситуація дуже спокійна, правопорушень немає.

Довідка. На єврейський Новий рік Рош га-Шана десятки тисяч євреїв з Ізраїлю та різних країн світу з'їжджаються до українського міста Умань. Це пов'язано з тим, що там поховано Нахмана із Брацлава, який є засновником брацлавського хасидизму. Він був правнуком Баал Шем Това, який започаткував хасидський юдаїзм.

Тому багато паломників щороку приїжджають до Умані. Вони вважають, що читання певних уривків з Книги Псалмів біля його могили має особливу силу.