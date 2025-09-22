09:44  22 вересня
22 вересня 2025, 10:49

На Київщині затримали агентів ФСБ, які постачали росіянам українські SIM-карти для дронів-камікадзе

22 вересня 2025, 10:49
Фото: СБУ
Читайте также
СБУ викрила на Київщині двох агентів, які працювали на ФСБ. Вони переправляли в РФ українські SIM-карти, які використовувалися для дронів, що атакують Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, наявність цих мікрочипів дозволяла окупантам покращувати зв’язок і навігацію безпілотників. Виконавцями завдання виявилися двоє жителів Київщини, один із них – колишній правоохоронець.

Після інструктажу від російських спецслужб фігуранти купували українські SIM-карти, які потім пересилали через спільників у ЄС – аби замаскувати маршрут посилок. Звідти картки відправляли до РФ, зокрема в Набережні Челни та Єлабугу в Татарстані, де розташовані заводи з виготовлення бойових безпілотників.

Окрім цього, агенти мали завдання вербувати працівників українських мобільних операторів, щоб отримувати розвіддані з "середини" телекомунікаційних мереж.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала дії агентів та затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами контактів із куратором з ФСБ та закордонними спільниками, а також SIM-карти, підготовлені до "трафіку" в РФ.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших учасників цієї мережі, які діють на території Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

СБУ затримання Київська область агент рф дрон-камікадзе SIM-карти
