Фото: СБУ

СБУ викрила на Київщині двох агентів, які працювали на ФСБ. Вони переправляли в РФ українські SIM-карти, які використовувалися для дронів, що атакують Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, наявність цих мікрочипів дозволяла окупантам покращувати зв’язок і навігацію безпілотників. Виконавцями завдання виявилися двоє жителів Київщини, один із них – колишній правоохоронець.

Після інструктажу від російських спецслужб фігуранти купували українські SIM-карти, які потім пересилали через спільників у ЄС – аби замаскувати маршрут посилок. Звідти картки відправляли до РФ, зокрема в Набережні Челни та Єлабугу в Татарстані, де розташовані заводи з виготовлення бойових безпілотників.

Окрім цього, агенти мали завдання вербувати працівників українських мобільних операторів, щоб отримувати розвіддані з "середини" телекомунікаційних мереж.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала дії агентів та затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами контактів із куратором з ФСБ та закордонними спільниками, а також SIM-карти, підготовлені до "трафіку" в РФ.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших учасників цієї мережі, які діють на території Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.