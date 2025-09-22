На Київщині затримали агентів ФСБ, які постачали росіянам українські SIM-карти для дронів-камікадзе
СБУ викрила на Київщині двох агентів, які працювали на ФСБ. Вони переправляли в РФ українські SIM-карти, які використовувалися для дронів, що атакують Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.
За даними слідства, наявність цих мікрочипів дозволяла окупантам покращувати зв’язок і навігацію безпілотників. Виконавцями завдання виявилися двоє жителів Київщини, один із них – колишній правоохоронець.
Після інструктажу від російських спецслужб фігуранти купували українські SIM-карти, які потім пересилали через спільників у ЄС – аби замаскувати маршрут посилок. Звідти картки відправляли до РФ, зокрема в Набережні Челни та Єлабугу в Татарстані, де розташовані заводи з виготовлення бойових безпілотників.
Окрім цього, агенти мали завдання вербувати працівників українських мобільних операторів, щоб отримувати розвіддані з "середини" телекомунікаційних мереж.
Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала дії агентів та затримала їх.
Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами контактів із куратором з ФСБ та закордонними спільниками, а також SIM-карти, підготовлені до "трафіку" в РФ.
Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших учасників цієї мережі, які діють на території Євросоюзу.
