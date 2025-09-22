Фото: поліція

В ніч на 22 вересня росіяни атакували столичний регіон безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Бориспільському районі пошкоджені два приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель, йому надали допомогу на місці.

В Обухівському районі уламками дрона пошкоджена багатоповерхівка. У Фастівському районі внаслідок падіння уламків загорівся житловий будинок, пожежу вже ліквідували.

На місцях ударів працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та рятувальники.

За фактами атаки слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що атака призвела до пожеж і руйнувань у чотирьох районах Київської області.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 132 дрони.