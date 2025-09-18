11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
Фото: полиция
В среду, 17 сентября, в Луцке около 13.45 произошел взрыв в общественном месте

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, мужчина привел в действие неизвестное устройство, из-за чего произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал. На место выехали взрывотехники, следователи и оперативники.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-летний местный житель.

Мужчине готовят подозрение за незаконное обращение с взрывчатыми веществами и хулиганство.

Напомним, 13 сентября в Черкасской области мужчина погиб после взрыва гранаты, брошенной знакомым. Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение.

