На Київщині чоловік заклав гранату у сміттєвий контейнер: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка
Підозрюваний заклав гранату у сміттєвий контейнер через конфлікт із місцевими жителями, що призвело до загибелі жінки та поранень чоловіка
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
У Броварському районі Київщини поліція повідомила про підозру чоловіку, який через раніше виниклий конфлікт із місцевими жителями заклав гранату в сміттєвий контейнер. Внаслідок вибуху загинула 56-річна жінка, її 40-річний чоловік отримав осколкові поранення і був госпіталізований.
Інцидент стався у селі Морозівка Баришівської громади. За даними правоохоронців, підозрюваний незаконно зберігав гранату вдома. Пізніше він переніс вибуховий пристрій і прикріпив його до дверцят контейнера, який регулярно використовувала родина потерпілих.
Коли подружжя відкрило дверцята сміттєвого контейнера, граната детонувала. Жінка загинула на місці, чоловік отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.
Слідчі Київщини повідомили фігуранту про підозру у вбивстві за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ та незаконному поводженні зі зброєю за ч. 1 ст. 263 ККУ. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
