12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 16:48

На Київщині чоловік заклав гранату у сміттєвий контейнер: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

19 вересня 2025, 16:48
Фото: Національна поліція України
Підозрюваний заклав гранату у сміттєвий контейнер через конфлікт із місцевими жителями, що призвело до загибелі жінки та поранень чоловіка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Броварському районі Київщини поліція повідомила про підозру чоловіку, який через раніше виниклий конфлікт із місцевими жителями заклав гранату в сміттєвий контейнер. Внаслідок вибуху загинула 56-річна жінка, її 40-річний чоловік отримав осколкові поранення і був госпіталізований.

Поліція огородила місце події

Інцидент стався у селі Морозівка Баришівської громади. За даними правоохоронців, підозрюваний незаконно зберігав гранату вдома. Пізніше він переніс вибуховий пристрій і прикріпив його до дверцят контейнера, який регулярно використовувала родина потерпілих.

Тривають слідчі дії для з’ясування обставин

Коли подружжя відкрило дверцята сміттєвого контейнера, граната детонувала. Жінка загинула на місці, чоловік отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі Київщини повідомили фігуранту про підозру у вбивстві за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ та незаконному поводженні зі зброєю за ч. 1 ст. 263 ККУ. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік підірвав невідомий пристрій у громадському місці, але на щастя ніхто не постраждав. Правоохоронці вже затримали 32-річного зловмисника, деталі його мотивів досі залишаються таємницею.

кримінал підозра вибух убивство Київська область Бровари Граната
