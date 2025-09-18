13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 17:40

На Київщині викрили факт торгівлі людьми на агропідприємстві: до роботи примушували 13 іноземців

18 вересня 2025, 17:40
Фото: Національна поліція України
Читайте также
Правоохоронці викрили міжнародну групу, яка примушувала іноземців працювати в Україні під загрозою позбавлення свободи та обманом

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція викрила міжнародну групу, причетну до торгівлі людьми та незаконної легалізації іноземців в Україні. Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області встановили, що організацією злочинної схеми керував 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. До групи також входили ще двоє китайців, громадянка Таїланду та п’ятеро українців.

Організатор та спільники отримали підозри і тримаються під вартою

За даними правоохоронців, організатори через своїх іноземних спільників завербували 13 громадян Узбекистану віком від 22 до 42 років. Потерпілим обіцяли високі заробітки. Після прибуття в Україну іноземців незаконно утримували на одному з агропідприємств і примушували виконувати сільськогосподарські роботи. Умови праці та проживання були жорсткими, а пересування обмежували. Паспортні документи у потерпілих забрали, що не дозволяло їм залишати територію підприємства, а обіцяні зарплати не виплачували.

Поліція провела затримання учасників групи

Правоохоронці затримали організатора, його основну спільницю та ще двох учасників групи відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім затриманим повідомлено про підозру. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція завершила розслідування справи проти 23-річної жінки, яка вербувала українок для сексуального рабства за кордоном.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
