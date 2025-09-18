Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили міжнародну групу, яка примушувала іноземців працювати в Україні під загрозою позбавлення свободи та обманом

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція викрила міжнародну групу, причетну до торгівлі людьми та незаконної легалізації іноземців в Україні. Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області встановили, що організацією злочинної схеми керував 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. До групи також входили ще двоє китайців, громадянка Таїланду та п’ятеро українців.

Організатор та спільники отримали підозри і тримаються під вартою

За даними правоохоронців, організатори через своїх іноземних спільників завербували 13 громадян Узбекистану віком від 22 до 42 років. Потерпілим обіцяли високі заробітки. Після прибуття в Україну іноземців незаконно утримували на одному з агропідприємств і примушували виконувати сільськогосподарські роботи. Умови праці та проживання були жорсткими, а пересування обмежували. Паспортні документи у потерпілих забрали, що не дозволяло їм залишати територію підприємства, а обіцяні зарплати не виплачували.

Поліція провела затримання учасників групи

Правоохоронці затримали організатора, його основну спільницю та ще двох учасників групи відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім затриманим повідомлено про підозру. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою без можливості внесення застави.

