Фото: поліція

В Ірпені правоохоронці затримали чоловіка, який із гранатою вимагав у колишньої мобільний телефон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про подію до поліції повідомила працівниця салону краси. 28-річний чоловік у приміщенні салону погрожував колишній дівчині гранатою та вимагав віддати мобільний телефон, який раніше їй подарував.

Правоохоронці затримали зловмисника.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, вдень 15 вересня у Дніпровському районі Києва у квартирі багатоповерхівки здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків, ще один – постраждав.