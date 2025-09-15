12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 16:22

На Київщині 41-річний коригувальник ворожих обстрілів отримав 15 років ув’язнення

15 вересня 2025, 16:22
Фото: Служба безпеки України
СБУ засудила до 15 років агента ФСБ, який намагався передати ворогу дані про позиції ППО

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За матеріалами Служби безпеки України, суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агента ФСБ, який передавав ворогу координати підрозділів ППО на Київщині. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Розслідування встановило, що 41-річний чоловік, комірник одного з місцевих підприємств, займався наведенням ворожого вогню. До уваги окупантів він потрапив через активність у забороненій соціальній мережі "ВКонтакті". Головним завданням агента було виявлення позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які забезпечують захист повітряного простору Києва та області.

Зловмисник виходив на місцевість після оголошення повітряної тривоги і намагався визначити орієнтовні координати бойових позицій ППО. Потім він у режимі реального часу передавав інформацію куратору через анонімний чат у месенджері.

СБУ викрила агента на початковому етапі його діяльності та провела превентивні заходи для захисту позицій українських військових. Зрадника затримали "на гарячому", коли він здійснював розвідку поблизу одного з пунктів базування сил оборони. Розслідування здійснювали співробітники СБУ у Києві та області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

СБУ агент рф ФСБ РФ державна зрада Київська область шпіони суд
15 вересня 2025
