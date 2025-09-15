Взрыв и пожар на железной дороге Киевщины – начато расследование

Фото: Национальная полиция

Полиция Киевской области проводит досудебное расследование о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте в Фастовском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 13 сентября в 23.40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка в Киевской области.

По информации полиции, взрыв произошел в грузовом вагоне, что привело к пожару. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали огонь.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Расследование продолжается.

Напомним, 13 сентября в районе села Калиновка произошли мощные взрывы. Там сдетонировали снаряды при перевозке по железной дороге. Взрыв повредил контактную сеть, а сотни пассажиров пассажирского поезда №730 Харьков-Перемышль срочно эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу.