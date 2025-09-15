08:20  15 вересня
15 вересня 2025, 07:44

Вибух і пожежа на залізниці Київщини – розпочато розслідування

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Поліція Київської області проводить досудове розслідування щодо порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті у Фастівському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 13 вересня о 23:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між містами Васильків та Боярка у Київській області.

За інформацією поліції, вибух стався у вантажному вагоні, що призвело до пожежі. Пожежники ДСНС оперативно ліквідували вогонь.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 13 вересня в районі села Калинівка сталися потужні вибухи. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею. Вибух пошкодив контактну мережу, а сотні пасажирів пасажирського поїзда № 730 Харків-Перемишль терміново евакуювали з місця події в прилеглу лісосмугу.

