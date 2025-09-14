Железнодорожное сообщение в Киевской области восстановлено

фото: Министерство развития общин и территорий

В воскресенье, 14 сентября, железную дорогу под Киевом после ночных взрывов возобновили в короткие сроки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

"Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 – Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сжатые сроки", – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты.

Напомним, 14 сентября в районе села Калиновка произошли мощные взрывы. Там сдетонировали снаряды при перевозке по железной дороге.