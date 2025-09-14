В Киевской области сдетонировали снаряды, сотни людей эвакуированы

фото: ГСЧС

В субботу, 13 сентября, около 23:30 в Киевской области слышали взрывы. Через несколько минут они прогремели снова

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, взрывы в регионе не связаны с воздушной атакой противника. Воздушная тревога в области не объявлялась.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в районе села Калиновка. Там сдетонировали снаряды при перевозке по железной дороге.

Взрыв повредил контактную сеть, а сотни пассажиров пассажирского поезда № 730 Харьков – Перемышль срочно эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу.

Предварительно погибших нет.

Напомним, в Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд рейсов. Речь идет об участках Киев – Фастов, Киеве – Мироновка, Киеве – Коростень.