Залізничне сполучення на Київщині відновлено

фото: Міністерство розвитку громад та територій

У неділю, 14 вересня, залізницю під Києвом після нічних вибухів відновили у короткі терміни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 – Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві поінформували, що вечірні пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути.

Нагадаємо, 14 вересня в районі села Калинівка сталися потужні вибухи. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею.