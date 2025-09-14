Залізничне сполучення на Київщині відновлено
У неділю, 14 вересня, залізницю під Києвом після нічних вибухів відновили у короткі терміни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.
"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 – Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві поінформували, що вечірні пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути.
Нагадаємо, 14 вересня в районі села Калинівка сталися потужні вибухи. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею.
