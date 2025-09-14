иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как говорится, речь идет об участках Киев – Фастов, Киеве – Мироновка, Киеве – Коростень.

Временно отменены следующие рейсы:

№6001, №6005, №6007 Киев – Фастов;

№6003 Киев – Казатин;

№6009, №6702 Киев – Мироновка;

№6041 Киев – Васильков-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев;

№6540 Фастов – Святошино;

№6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев;

№6906 Киев – Нежин;

№6917 Нежин – Киев;

№6235 Мироновка – Фастов.

Также ограничены маршруты поездов:

№895 Конотоп – Фастов будет курсировать только в Киев;

№892 Фастов – Славутич будет иметь маршрут Киев – Славутич;

№6004 и №6006 Фастов – Киев будут курсировать по маршруту Фастов – Мотовиловка.

Ранее Укрзализныця сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь. В частности: №168/167 Львов – Одесса: отправление из Львова и Одессы 14 и 21 сентября; №243/244 Киев – Львов: из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября; №289/290 Киев – Львов: из Киева и Львова 28 сентября.