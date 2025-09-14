08:31  14 сентября
В Киевской области из-за повреждений железной дороги отменили ряд рейсов
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
В Киевской области из-за повреждений железной дороги отменили ряд рейсов

иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как говорится, речь идет об участках Киев – Фастов, Киеве – Мироновка, Киеве – Коростень.

Временно отменены следующие рейсы:

  • №6001, №6005, №6007 Киев – Фастов;
  • №6003 Киев – Казатин;
  • №6009, №6702 Киев – Мироновка;
  • №6041 Киев – Васильков-Центр;
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев;
  • №6540 Фастов – Святошино;
  • №6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев;
  • №6906 Киев – Нежин;
  • №6917 Нежин – Киев;
  • №6235 Мироновка – Фастов.

Также ограничены маршруты поездов:

  • №895 Конотоп – Фастов будет курсировать только в Киев;
  • №892 Фастов – Славутич будет иметь маршрут Киев – Славутич;
  • №6004 и №6006 Фастов – Киев будут курсировать по маршруту Фастов – Мотовиловка.

Ранее Укрзализныця сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь. В частности: №168/167 Львов – Одесса: отправление из Львова и Одессы 14 и 21 сентября; №243/244 Киев – Львов: из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября; №289/290 Киев – Львов: из Киева и Львова 28 сентября.

