На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
У суботу, 13 вересня, близько 23:30 у Київській області чули вибухи. За кілька хвилин вони прогриміли знову
Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, вибухи в регіоні не пов'язані з повітряною атакою ворога. Повітряної тривоги в області не оголошували.
Згодом стало відомо, що вибух стався в районі села Калинівка. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею.
Вибух пошкодив контактну мережу, а сотні пасажирів пасажирського поїзда № 730 Харків – Перемишль терміново евакуювали з місця події в прилеглу лісосмугу.
Попередньо, загиблих немає.
Нагадаємо, в Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів. Йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.