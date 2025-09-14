На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано

фото: ДСНС

У суботу, 13 вересня, близько 23:30 у Київській області чули вибухи. За кілька хвилин вони прогриміли знову

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, вибухи в регіоні не пов'язані з повітряною атакою ворога. Повітряної тривоги в області не оголошували.

Згодом стало відомо, що вибух стався в районі села Калинівка. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею.

Вибух пошкодив контактну мережу, а сотні пасажирів пасажирського поїзда № 730 Харків – Перемишль терміново евакуювали з місця події в прилеглу лісосмугу.

Попередньо, загиблих немає.

Нагадаємо, в Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів. Йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.