08:31  14 вересня
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
10:29  14 вересня
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
11:19  14 вересня
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2025, 11:19

На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано

14 вересня 2025, 11:19
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У суботу, 13 вересня, близько 23:30 у Київській області чули вибухи. За кілька хвилин вони прогриміли знову

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, вибухи в регіоні не пов'язані з повітряною атакою ворога. Повітряної тривоги в області не оголошували.

Згодом стало відомо, що вибух стався в районі села Калинівка. Там здетонували снаряди під час перевезення залізницею.

Вибух пошкодив контактну мережу, а сотні пасажирів пасажирського поїзда № 730 Харків – Перемишль терміново евакуювали з місця події в прилеглу лісосмугу.

Попередньо, загиблих немає.

Нагадаємо, в Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів. Йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух відео Київська область Боєприпаси
На Київщині жінка загинула під колесами електропоїзда
13 вересня 2025, 15:15
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
13 вересня 2025, 12:48
На Київщині судили місцевого жителя, який "зливав" росіянам дані про українських військових
12 вересня 2025, 20:45
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Українські військові збили російський безпілотник вартістю понад 5 млн доларів
14 вересня 2025, 12:29
В ООН не виключають відправку миротворців до України
14 вересня 2025, 11:59
Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ
14 вересня 2025, 10:48
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
14 вересня 2025, 10:29
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення: де найзапекліші бої
14 вересня 2025, 09:29
Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму
14 вересня 2025, 08:48
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
14 вересня 2025, 08:31
MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз
13 вересня 2025, 18:49
Блогер Олексій Дурнєв показав розкішну квартиру в столиці
13 вересня 2025, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »