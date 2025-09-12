19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 20:45

В Киевской области судили местного жителя, который "сливал" россиянам данные об украинских военных

12 сентября 2025, 20:45
Иллюстративное фото
В Киевской области местный житель признан виновным в государственной измене. Сам он признал свою вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале 2025 житель Киевщины в запрещенной в Украине российской соцсети познакомился с представителем российской разведки. В течение февраля-мая житель Бучи писал представителю РФ о расположении воинской части, наличии военной техники и личного состава. Также он осуществлял разведку военного объекта и отправлял уточненные данные.

Весной 2025 года он был задержан. На суде мужчина признал свою вину. Он подтвердил, что также присылал россиянам геоданные места расположения военнослужащих, военной техники, а также место нахождения мобильной огневой группы ДФТГ, которая сбивала дроны.

Известно, что мужчина работает кладовщиком. Он разведен и имеет ребенка, который живет с бывшей женой в Польше. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее суд осудил винничанина за госпредательство из-за распространения российской пропаганды. Его связь с владельцем пророссийского издания длилась более восьми лет.

Все новости »
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов
12 сентября 2025, 23:55
Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45
Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29
"Дошел до конечной остановки": актер Андрей Фединчик рассказал, почему больше не в ВСУ
12 сентября 2025, 22:50
Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43
"Я от этого цинизма просто выпала": актриса Екатерина Кузнецова призналась, что предлагал ей муж пропагандистки Симоньян
12 сентября 2025, 22:25
Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12
Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59
Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро: на что пойдут деньги
12 сентября 2025, 21:50
