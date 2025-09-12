Иллюстративное фото

В Киевской области местный житель признан виновным в государственной измене. Сам он признал свою вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале 2025 житель Киевщины в запрещенной в Украине российской соцсети познакомился с представителем российской разведки. В течение февраля-мая житель Бучи писал представителю РФ о расположении воинской части, наличии военной техники и личного состава. Также он осуществлял разведку военного объекта и отправлял уточненные данные.

Весной 2025 года он был задержан. На суде мужчина признал свою вину. Он подтвердил, что также присылал россиянам геоданные места расположения военнослужащих, военной техники, а также место нахождения мобильной огневой группы ДФТГ, которая сбивала дроны.

Известно, что мужчина работает кладовщиком. Он разведен и имеет ребенка, который живет с бывшей женой в Польше. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее суд осудил винничанина за госпредательство из-за распространения российской пропаганды. Его связь с владельцем пророссийского издания длилась более восьми лет.