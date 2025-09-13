На Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом похоронили первого опознанного защитника

Фото: НВМК

Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает RegioNews.

Главный сержант Виктор Климчук, позывной "Горец", стал первым воином, чье имя уже отчеканено на временном нагробном сооружении.

В будущем его имя будет нанесено на мемориальную стену памяти среди других Героев, погибших за Украину.

"10 сентября 2025 года Украина сделала шаг, вошедший в историю. В этот день на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось захоронение защитника Украины", – говорится в сообщении пресс-службы НВМК.

Как известно, Национальное военное мемориальное кладбище создано для достойного чествования павших воинов. Это место станет центром национальной памяти, где каждый день будут вспоминать тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Напомним, в конце августа на НВМК состоялись первые захоронения. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский. В тот день похоронили пятерых неизвестных солдат. А за первую неделю с открытия на НВМК прошли почетные захоронения 27 неизвестных солдат.