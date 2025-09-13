12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2025, 11:52

На Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом похоронили первого опознанного защитника

13 сентября 2025, 11:52
Читайте також українською мовою
Фото: НВМК
Читайте також
українською мовою

На Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом 10 сентября состоялось первое захоронение опознанного защитника Украины

Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает RegioNews.

Главный сержант Виктор Климчук, позывной "Горец", стал первым воином, чье имя уже отчеканено на временном нагробном сооружении.

В будущем его имя будет нанесено на мемориальную стену памяти среди других Героев, погибших за Украину.

"10 сентября 2025 года Украина сделала шаг, вошедший в историю. В этот день на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось захоронение защитника Украины", – говорится в сообщении пресс-службы НВМК.

Как известно, Национальное военное мемориальное кладбище создано для достойного чествования павших воинов. Это место станет центром национальной памяти, где каждый день будут вспоминать тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Напомним, в конце августа на НВМК состоялись первые захоронения. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский. В тот день похоронили пятерых неизвестных солдат. А за первую неделю с открытия на НВМК прошли почетные захоронения 27 неизвестных солдат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область кладбище похороны НВМК защитник воин
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
В Купянске нет россиян, город под контролем ВСУ – Генштаб
13 сентября 2025, 13:52
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
13 сентября 2025, 13:24
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
13 сентября 2025, 12:48
Релокация, льготы и безопасность: ключевые решения МФО и Минрегиона для прифронтовых общин
13 сентября 2025, 12:33
Во Франковске ограничили движение электросамокатов в центре города
13 сентября 2025, 11:11
Вражеская атака на Сумщине: горели частные дома
13 сентября 2025, 10:37
Ночная атака на Украину: враг запустил более 160 ударных дронов и баллистическую ракету
13 сентября 2025, 10:25
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
13 сентября 2025, 09:53
Минус 950 врагов и 4 танка за сутки – Генштаб обновил данные о потерях окупантов
13 сентября 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »