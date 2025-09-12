Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, Укрзализныця назначила несколько дополнительных рейсов на сентябрь
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
- №168/167 Львов – Одесса: отправление из Львова и Одессы 14 и 21 сентября.
- №243/244 Киев – Львов: из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября.
- №289/290 Киев – Львов: из Киева и Львова 28 сентября.
По маршруту будут курсировать купейные вагоны, приспособленные для дневных поездок в сидячем формате. Пассажирам советуют внимательно проверять схему вагонов: нечетные места – у окна, парные – у прохода.
Билеты доступны для приобретения в официальном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним, ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города страны Евросоюза новой евроколеей.
12 сентября 2025
