У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.
Як зазначається, йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.
Тимчасово скасовані такі рейси:
- №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
- №6003 Київ – Козятин;
- №6009, №6702 Київ – Миронівка;
- №6041 Київ – Васильків-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
- №6540 Фастів – Святошин;
- №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
- №6906 Київ – Ніжин;
- №6917 Ніжин – Київ;
- №6235 Миронівка – Фастів.
Також обмежено маршрути поїздів:
- №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
- №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;
- №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.
Раніше Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень. Зокрема: №168/167 Львів – Одеса: відправлення зі Львова та Одеси 14 і 21 вересня; №243/244 Київ – Львів: з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26 і 27 вересня; №289/290 Київ – Львів: з Києва та Львова 28 вересня.
