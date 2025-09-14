У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Як зазначається, йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані такі рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;

№6003 Київ – Козятин;

№6009, №6702 Київ – Миронівка;

№6041 Київ – Васильків-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;

№6540 Фастів – Святошин;

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;

№6906 Київ – Ніжин;

№6917 Ніжин – Київ;

№6235 Миронівка – Фастів.

Також обмежено маршрути поїздів:

№895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;

№892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;

№6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Раніше Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень. Зокрема: №168/167 Львів – Одеса: відправлення зі Львова та Одеси 14 і 21 вересня; №243/244 Київ – Львів: з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26 і 27 вересня; №289/290 Київ – Львів: з Києва та Львова 28 вересня.