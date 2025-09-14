08:31  14 вересня
14 вересня 2025, 08:31

У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів

14 вересня 2025, 08:31
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Як зазначається, йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані такі рейси:

  • №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
  • №6003 Київ – Козятин;
  • №6009, №6702 Київ – Миронівка;
  • №6041 Київ – Васильків-Центр;
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
  • №6540 Фастів – Святошин;
  • №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
  • №6906 Київ – Ніжин;
  • №6917 Ніжин – Київ;
  • №6235 Миронівка – Фастів.

Також обмежено маршрути поїздів:

  • №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
  • №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;
  • №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Раніше Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень. Зокрема: №168/167 Львів – Одеса: відправлення зі Львова та Одеси 14 і 21 вересня; №243/244 Київ – Львів: з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26 і 27 вересня; №289/290 Київ – Львів: з Києва та Львова 28 вересня.

