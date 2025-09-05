13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 12:24

"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты

05 сентября 2025, 12:24
Фото: ГСЧС Киевщины
В поле в Белоцерковском районе Киевской области были обнаружены обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. На место прибыл офицер-спасатель Медвинского территориального общества, который во время обследования установил, что найденные обломки содержат боевую часть

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что к работе оперативно привлекли саперов, которые удалили и обезвредили опасный элемент.

Благодаря слаженным действиям специалистов удалось избежать возможных трагических последствий.

В ГСЧС призывают граждан быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов:

  • не прикасайтесь к находке;
  • не пытайтесь ее переместить или разобрать;
  • немедленно сообщайте об опасности по номеру 101 или 102.

Обломки ракет, снарядов и дронов могут нести смертельную угрозу даже спустя длительное время после падения.

Напомним, на Харьковщине мужчины пытались разобрать боевую часть, "трофейного дрона". В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте. Еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги.

