"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты
В поле в Белоцерковском районе Киевской области были обнаружены обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. На место прибыл офицер-спасатель Медвинского территориального общества, который во время обследования установил, что найденные обломки содержат боевую часть
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что к работе оперативно привлекли саперов, которые удалили и обезвредили опасный элемент.
Благодаря слаженным действиям специалистов удалось избежать возможных трагических последствий.
В ГСЧС призывают граждан быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов:
- не прикасайтесь к находке;
- не пытайтесь ее переместить или разобрать;
- немедленно сообщайте об опасности по номеру 101 или 102.
Обломки ракет, снарядов и дронов могут нести смертельную угрозу даже спустя длительное время после падения.
Напомним, на Харьковщине мужчины пытались разобрать боевую часть, "трофейного дрона". В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте. Еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги.