"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты

Фото: ГСЧС Киевщины

В поле в Белоцерковском районе Киевской области были обнаружены обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. На место прибыл офицер-спасатель Медвинского территориального общества, который во время обследования установил, что найденные обломки содержат боевую часть

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что к работе оперативно привлекли саперов, которые удалили и обезвредили опасный элемент.

Благодаря слаженным действиям специалистов удалось избежать возможных трагических последствий.

В ГСЧС призывают граждан быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов:

не прикасайтесь к находке;

не пытайтесь ее переместить или разобрать;

немедленно сообщайте об опасности по номеру 101 или 102.

Обломки ракет, снарядов и дронов могут нести смертельную угрозу даже спустя длительное время после падения.

Напомним, на Харьковщине мужчины пытались разобрать боевую часть, "трофейного дрона". В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте. Еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги.