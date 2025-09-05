13:00  05 вересня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 12:24

"Знахідка" в полі: на Київщині знешкодили уламки російської ракети

05 вересня 2025, 12:24
Фото: ДСНС Київщини
У полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. На місце прибув офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади, який під час обстеження встановив, що знайдені уламки містять бойову частину

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що до роботи оперативно залучили саперів, які вилучили та знешкодили небезпечний елемент.

Завдяки злагодженим діям фахівців вдалося уникнути можливих трагічних наслідків.

У ДСНС закликають громадян бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих чи небезпечних предметів:

  • не торкайтеся знахідки;
  • не намагайтеся її перемістити або розібрати;
  • негайно повідомляйте про небезпеку за номером 101 або 102.

Уламки ракет, снарядів та дронів можуть нести смертельну загрозу навіть через тривалий час після падіння.

Нагадаємо, на Харківщині чоловіки намагалися розібрати бойову частину, "трофейного дрона". В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці. Ще двоє чоловіків 49-ти та 36-ти років отримали численні уламкові поранення та опіки.

05 вересня 2025
