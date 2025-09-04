Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 4 сентября, между 9:00 и 9:30, в поселке Казачья Лопань Харьковской области произошла трагедия. В результате взрыва российского FPV-дрона погибли двое местных жителей, а еще двое получили ранения

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

По предварительной информации, мужчины "затрофеили" один из вражеских FPV-дронов, принесли его в дом и пытались разобрать боевую часть, она сдетонировала.

В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте. Еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги.

Подробные обстоятельства происшествия уточняются соответствующими службами.

Напомним, недавно в Харьковской области двое мужчин взорвались на минах. В Изюме 75-летний мужчина наступил на неизвестный предмет, который взорвался. Другой инцидент произошел в Слатино. 67-летний мужчина пытался самостоятельно разобрать неустановленное устройство.