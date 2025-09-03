15:14  03 сентября
В Киевской области мужчина искал грибы, а наткнулся на опасную находку в лесу

03 сентября 2025, 21:13
Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования
В лесном массиве между селами Любимовка и Сычевка Вышгородского района Киевской области грибник наткнулся на опасную находку

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования, передает RegioNews.

Мужчина увидел среди опавших листьев три ржавых предмета, похожих на боеприпасы, и сообщил об этом спасателям.

На место выехали специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. После обследования они установили, что найденные предметы являются минометными минами калибра 82 миллиметра. По предварительным данным, боеприпасы пролежали в земле еще со времен Второй мировой войны.

Саперы обследуют место опасной находки

Спасатели подчеркивают, что даже значительная коррозия не снижает опасности старых боеприпасов. Наоборот, они могут взорваться от малейшего прикосновения. Саперы призывают граждан не трогать подобные предметы, не пытаться их переносить или разбирать.

В случае обнаружения подозрительных предметов специалисты рекомендуют немедленно звонить по номеру "101" и ждать прибытия пиротехнической группы.

Ранее сообщалось об инциденте в Измаиле, где парень получил ранения после поднятия неизвестного предмета. Пострадавший с многочисленными осколочными ранениями был госпитализирован в больницу.

